  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hindistan'dan Türkiye açıklaması!
120 terörist, Mescid-i Aksa'yı bastı
MSB'den 'Süper Ay' paylaşımı
Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı
Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Mayıs itibarıyla 473 milyon dolar artarak 92 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:01:00 -
Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 393 milyon dolar azalışla 49 milyar 198 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 49 milyar 591 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 866 milyon dolar artarak 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 473 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolardan 92 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı...
Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti
Yerel

Rezil adam! Markette gizlice kadınların fotoğraflarını çekti

İzmir'in Buca ilçesinde bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapık, güvenlik kameraları tarafından ..
Sözcü koşa koşa gitti! Korkut Eken'den Sedat Peker açıklaması!
Gündem

Sözcü koşa koşa gitti! Korkut Eken'den Sedat Peker açıklaması!

Suç örgütü lideri Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili emekli Yarbay Korkut Eken'i suçlam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay