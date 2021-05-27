Merkez Bankası'nın rezervi belli oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 393 milyon dolar azalışla 49 milyar 198 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 49 milyar 591 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 866 milyon dolar artarak 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 473 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolardan 92 milyar 447 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):