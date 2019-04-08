Merkez Bankası'nın hamlesi faizi düşürdü Döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklık sonrasında peş peşe hamle yapan Merkez Bankası'nın Swap piyasasına yönelik hamlesi sonrası TL faizi yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düştü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında bugünkü ihalede TL faizi yüzde 24'e çekildi. TCMB Cuma günü ilgili ihalede TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti. TCMB geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. Merkez'in Swap hamlesi öncesi güne 5,62 seviyesinde başlayıp 5,71 seviyesine kadar çıkan dolar faiz kararı sonrasında 5,67 seviyelerine geriledi.

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