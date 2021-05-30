  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
KKTC’de İstanbul’un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi
Mardinli minikler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistinli çocuklara bağışladı
"Şia inancına göre Mescid-i Aksa Kudüs'te değil"
Terör örgütü PKK’nın bayrağına göz yuman Almanya Hamas bayrağını yasaklıyor!
Ekonomi Merkez Bankası'ndan sahte banknotlarla ilgili kritik hamle
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan sahte banknotlarla ilgili kritik hamle

Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’nin yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 06:47:00 -
Merkez Bankası'ndan sahte banknotlarla ilgili kritik hamle

Sahte banknotların incelenmesi ve değerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin  yayımlandı. Gazetede, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur." ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay