Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; 33.7 milyar TL tutarındaki kar payı avansı, hissedarlara dağıtılmaya başlandı.

Merkez Bankası: 33.7 milyar TL kar payı avansı hissedarlara dağıtılmaya başlandı. Ayrıntılar Geliyor...

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