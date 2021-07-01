Merkez Bankası'ndan flaş adım! Yüzde 162,5 arttırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yaklaşık 4 ay önce de değiştirilen zorunlu karşılık oranları artırılmış oldu.

Mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 8 olan zorunlu karşılık yüzde 21'e yükseltildi.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 22, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 oldu.

Müstakrizlerin fonları ise yüzde 8'den yüzde 21'e çıktı.

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olan hesaplarda yüzde 8'den yüzde 21'e, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 5.5'ten yüzde 11'e, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli hesaplarda yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 5 oldu.

Döviz hesaplarında değişiklik

Döviz hesaplarında bulunan karşılıklarda katsayılarda değişiklik yapıldı. Daha önce imkan dilimleri 0-20 arasındayken yeni düzenlemeyle 0-0'a çekildi. Katsayı ise 1.0 olarak kaldı.

Süre uzatıldı

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânına ilişkin 17/9/2021 yükümlülük tarihine kadar geçici uygulama maddesi tebliğe eklendi.

Alınan kararlar 19 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası'ndan açıklama

Parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla;

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştür. Söz konusu imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde sonlandırılacaktır.

Döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır.

Alınan bu kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarında artması beklenmektedir.

Ayrıca, 25 Haziran 2021 tarihinde yabancı para mevduat/katılım fonu hesaplarında bulunan ve bu tarihten sonra Türk lirası mevduat/katılım fonuna dönüşen tutarların zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulmasına,

Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 6 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Temmuz 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Uygulamanın teknik ayrıntıları ekli dokümanda sunulmaktadır.