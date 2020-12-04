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Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Çarşamba günü saat 10.30’da...
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Çarşamba günü saat 10.30’da...

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2021 Yılında Para ve Kur Politikası metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da yayımlanacaktır." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:02:00 -
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Çarşamba günü saat 10.30’da...

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2021 Yılında Para ve Kur Politikası metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da yayımlanacaktır." denildi.

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