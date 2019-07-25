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Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz ile biten haftada 558 milyon dolar azaldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:32
Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz ile biten haftada 558 milyon dolar azaldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 19 Temmuz ile biten haftada 558 milyon dolar azalarak artarak 98 milyar 320 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 616 milyon dolar azalarak 75 milyar 683 milyon dolardan 74 milyar 67 milyon dolara düştü.


Altın rezervleri ise 19 Temmuz haftasında 58 milyon dolar artışla 23 milyar 195 milyon dolardan 23 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:32
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