Merkez Bankası rezervleri, dikkat çeken haber: Altının kilogramı 1 milyon 103 bin liraya... Gram altını, ons, tam altın fiyatları

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 103 bin lira, en yüksek 1 milyon 140 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 gerileyerek 1 milyon 103 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 382 milyon 15 bin 383,40 lira, işlem miktarı ise 4.817,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 5 milyar 513 milyon 767 bin 101,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG

DOLAR/ONS

Önceki Kapanış

1.135.111,00

1.848,05

En Düşük

1.103.000,00

1.821,56

En Yüksek

1.140.000,00

1.867,70

Kapanış

1.103.000,00

1.825,00

Ağırlıklı Ortalama

1.119.516,27

1.840,88

Toplam İşlem Hacmi (TL)

5.382.015.383,40



Toplam İşlem Miktarı (Kg)

4.817,32



Toplam İşlem Adedi

137

ONS altın 2 Şubat'ta 1959 doları gördü. Bu tarihten sonra hızlı bir düşüş gerçekleşti. ONS altın ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın da düştü. Yeni gün ile birlikte son altın fiyatları merak ediliyor. İşte 16 Şubat altın fiyatları...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.112,26 satış: 1.113,45

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.780,00 satış: 1.788,00

Yarım altın fiyatı alış: 3.576,00 satış: 3.577,00

Tam altın fiyatı alış: 7.153,00 satış: 7.155,00

Ons altın fiyatı alış: 1.834 satış: 1.835

fiyatlar farklılık gösterebilir...