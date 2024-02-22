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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-22 16:25:00 -
Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Şubat ile biten haftada 719 milyon dolar azalarak, 134 milyar 208 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 274 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 366 milyon dolardan 86 milyar 92 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 16 Şubat haftasında 445 milyon dolar azalarak 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara indi.

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