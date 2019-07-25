0553 313 94 23

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geçen hafta 558 milyon dolar azalarak 98 milyar 320 milyon dolar oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 616 milyon dolar azalışla 75 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 75 milyar 683 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 58 milyon dolar artışla 23 milyar 195 milyon dolardan 23 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 558 milyon dolar azalarak 98 milyar 878 milyon dolardan 98 milyar 320 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:29
  1. Merkez Bankası
  2. Merkez Bankası rezervleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanlığında kritik "güvenli bölge" toplantısı
    1. Milli Savunma Bakanlığında kritik..
    2. CHP'li eski vekil açıkladı: Ali..
    3. Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı
    4. Akar'dan ABD'li heyetle görüşme..
    5. Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu
    6. Malazgirt Zafer Anıtı’nda çevre..
    7. "Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    8. Evin kombisinden yılan çıktı
    9. Eda Erdem Dündar: "Avrupa..
    10. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    11. Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"
    12. Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile..
    13. Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz..
    14. Dev kaya parçası evin üzerine düştü
    15. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün..
    16. DGS puanları hemşirelik
    17. Forum Mersin’de Kore Kültür Günü..
    18. Türkiye’nin ilk çadır kamp oteli,..
    19. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    20. Tyler Boyd: Harika ve çok büyük bir..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı