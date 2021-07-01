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Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları aştı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 100 milyar 158 milyon dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 16:48:00 -
Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doları aştı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 18 Haziran'da 56 milyar 25 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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Yorumlar

Tr.

Eğerki MB'nın rezervlerinde 100 milyar olduğunu ispat etsinler,bende .... kesmezsem adam değilim.
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