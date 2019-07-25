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Merkez Bankası faizi indirdi!

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
Merkez Bankası faizi indirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi.

Kuruldan yapılan açıklamalar şu şekilde:

- "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir."

- "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir."

- "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir."

- "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir."

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:03
  1. Merkez Bankası
  2. faiz
  3. faiz kararı
  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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