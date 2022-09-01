Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklayacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faizi ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman yapılacak?
Milyonların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek. Alınan faiz kararı ise 22 Eylül 2022'de saat 14.00'te açıklanacak.
Merkez Bankası döviz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen ve Bloomberg tarafından doğrulanan karara göre, TL dönüşüm hedefi kapsamında yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulanacak.
Buna göre tüzel ve gerçek kişilerde TL mevduatları yüzde 50'nin üzerinde olan bankalar hariç, yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık yüzde 3 komisyon alınacak.