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Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

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Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Trabzon’un Of, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerini kapsayan Solaklı Vadisi’nde felaketlere karşı yerli ve millî dayanışma örneği sergileniyor.

#1
Foto - Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Olası sel, heyelan ve kayıp vakalarına anında müdahale etmek için kurulan Solaklı Arama Kurtarma Derneği (S.A.K.), 40 kişilik gönüllü kadrosuyla AFAD akreditasyonu alarak sahadaki gücünü artırmak için düğmeye bastı.

#2
Foto - Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimlerde gönüllülere arazide iz takibi, mesafe ve yön bulma ile ip bağlama teknikleri anlatıldı. Dernek merkezinde gerçekleştirilen teorik eğitimlerde ise eğitim görevlileri Bünyamin Tamyürek, İsmail Ceyhan ve Kemal Pektaş tarafından arama kurtarma faaliyetlerinin temel esasları, arama yöntemleri ve operasyonel süreçler hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca arazi aramalarına ilişkin mevzuat, temel kavramlar, arama süreçleri, arama personelinde bulunması gereken özellikler, kişisel ekipmanlar ve arama kaynaklarının etkin kullanımı konuları ele alındı.

#3
Foto - Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Derneğin kurucu üyelerinden Özgür Sarıalioğlu, Solaklı Vadisi ve çevresinde meydana gelebilecek afet ve kazalara hızlı müdahale edebilecek donanımlı bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle sel ve benzeri afetlere açık olduğuna dikkat çeken Sarıalioğlu, "Bu derneği kurarken amacımız Solaklı Vadisi'nde ve ilimiz ile ilçelerimizde meydana gelebilecek kazalarda, afetlerde ve özellikle sel gibi olaylarda vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşabilecek, ekipmanlarıyla birlikte profesyonel bir hizmet sunabilecek bir ekip oluşturmaktı. Yöremiz coğrafi olarak sel ve afetlere maruz kalabilen bölgelerden oluşuyor. Böyle bir coğrafyada arama kurtarma ekibinin bulunması bir gereklilik" dedi.

#4
Foto - Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Dernek görevlisi Ümit Öztürk ise bölgedeki olası can kayıplarını en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, vatandaşların ve hayırsever iş insanlarının desteğinin önem taşıdığını ifade etti. Öztürk, "Solaklı Vadisi bu ilçelerimizin yaşam alanı. Bölgede afetler ve çeşitli kazalar meydana gelebiliyor. En basit önlemleri alarak olası can kayıplarını en aza indirebilmek istiyoruz. İş insanlarımızın, halkımızın ve tüm paydaşların bizi tanıması, çalışmalarımızdan haberdar olması ve eksiklerimizi tamamlama noktasında bizlere yardımcı olması bizim için çok önemli" diye konuştu. Derneğin operasyon sorumlusu Fatih Çıkrık da 2010 yılından bu yana arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını ve yaklaşık 70 operasyona katıldığını belirtti. Sel, deprem, çığ ve kayıp şahıs olaylarında edindiği tecrübeyi yeni ekip arkadaşlarına aktarmak istediğini kaydeden Çıkrık, gönüllülüğün sürdürülebilir hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

#5
Foto - Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Eğitim çalışmalarının yanı sıra ekipman ihtiyaçlarını karşılamak için de girişimlerde bulunan dernek, İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere proje hazırladı. Projenin onaylanması halinde ihtiyaç duyulan malzemelerin bir bölümünün karşılanması, kalan eksiklerin ise hayırseverlerin desteğiyle tamamlanması hedefleniyor. Solaklı Arama Kurtarma Derneği, akreditasyon sürecini tamamlayarak başta Solaklı Vadisi olmak üzere Of, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda görev alabilecek donanımlı bir ekip oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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