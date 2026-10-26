Zorlu coğrafyada can kurtarma seferberliği! Karadeniz’in afet geçidine 40 kişilik AFAD takviyesi

Dernek görevlisi Ümit Öztürk ise bölgedeki olası can kayıplarını en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, vatandaşların ve hayırsever iş insanlarının desteğinin önem taşıdığını ifade etti. Öztürk, "Solaklı Vadisi bu ilçelerimizin yaşam alanı. Bölgede afetler ve çeşitli kazalar meydana gelebiliyor. En basit önlemleri alarak olası can kayıplarını en aza indirebilmek istiyoruz. İş insanlarımızın, halkımızın ve tüm paydaşların bizi tanıması, çalışmalarımızdan haberdar olması ve eksiklerimizi tamamlama noktasında bizlere yardımcı olması bizim için çok önemli" diye konuştu. Derneğin operasyon sorumlusu Fatih Çıkrık da 2010 yılından bu yana arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını ve yaklaşık 70 operasyona katıldığını belirtti. Sel, deprem, çığ ve kayıp şahıs olaylarında edindiği tecrübeyi yeni ekip arkadaşlarına aktarmak istediğini kaydeden Çıkrık, gönüllülüğün sürdürülebilir hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.