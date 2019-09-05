Merkez Bankası enflasyon rakamlarını değerlendirdi
TCMB'nin yayımladığı ağustos ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda “Türk Lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi” değerlendirmesine yer verildi.05 Eylül 2019 Perşembe 10:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Raporda, “Türk Lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi” ifadesi kullanıldı. “Türk Lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü destekledi” denilen raporda, “Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözlenecek” görüşüne yer verildi.
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