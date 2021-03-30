  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası Başkanının açıklaması sonrası dolarda dikkat çeken hareketlilik
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanının açıklaması sonrası dolarda dikkat çeken hareketlilik

Son olarak 8,45 seviyelerini gören dolar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 15:25:00 - 2021-03-30 15:26:07
Merkez Bankası Başkanının açıklaması sonrası dolarda dikkat çeken hareketlilik

Dolar kurundaki hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL 8,45 seviyelerini test ederken, Euro/TL 9,93'ü gördü.

ABD faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksi, gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,77 seviyesini görürken, dolar endeksi 93,2 seviyesinde.

Analistlere göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Murat Çetinkaya'nın TCMB başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman'ın atanması da TL'de ilave baskı yaratan bir unsur.

Açıklamalar sonrası hafif gevşeme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olağan genel kurul toplantısında konuşan Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun verdiği mesajlar kurda bir miktar gevşeme sağladı. 8,40'ın üzerinde işlem gören dolar/TL, açıklama sonrası 8,30 seviyelerine doğru gevşedi.

Ahlatçı Yatırım piyasa notunda; teknik açıdan yukarı yönlü hareketin devam etmesinin beklendiği paylaşıldı. 8,40 ve 8,50 direnç seviyeleri yakından takip edilmesi gerektiği ifade edilirken, aşağı yönlü bir hareketin oluşması durumunda ise öncelikle 8,30 ve 8,20 destek seviyeleri olarak izlenecek.

Öte yandan bugün Türkiye'nin risk primi 483 baz puandan işlem görürken, gösterge 10 yıllık tahvil faizi yüzde 19,3 seviyesinde. Borsa İstanbul ise yüzde 1 civarı kayıpla işlem görüyor.

Yatırımcılarla buluşulacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), başkanlıkta yaşanan görev değişiminin ardından ilk kez yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. 1 Nisan'da TCMB yerli ve yabancı yatırımcılara "Makroekonomik görünüm ve para politikası" başlığıyla videokonferans yöntemiyle bir sunum gerçekleştirecek. Bloomberg HT'nin gördüğü davet metnine göre TCMB 1 Nisan'da saat 14'te yurtiçi yerleşik ekonomistlerle, 16'da ise yurtdışı yerleşik ekonomistlerle bir araya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, Afyonkarahisar'da Haziran ayında yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine girecek part..
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!
Gündem

Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!

Kokain çekmek için gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun söz konusu videoyu Dolunay O.’ya şantaj yapmak için kendi çektirdiği ortaya çıktı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay