Merkez Bankası başkanı olan Şahap Kavcıoğlu kim? Şahap Kavcıoğlu ne iş yapmaktaydı?
Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası başkanı oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla TC Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Naci Ağbal’ın yerine Merkez Bankası yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Merkez Bankası gibi önemli bir kurumun başına atanan Şahap Kavcıoğlu’nun kim olduğu da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Şahap Kavcıoğlu, Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Peki kim bu Şahap Kavcıoğlu? Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu nerelidir?
Şahap Kavcıoğlu kimdir? 7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı.[14] 20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile görevinden alındı. Merkez Bankası’nın yeni başkanı olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte Şahap Kavcıoğlu hayatı, biyografisi, özgeçmişi…
Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta dünyaya geldi. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, ABD'de Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.
Aynı bankada sırasıyla; Perakende bankacılıktan, esnaf-KOBİ bankacılığından, kredi politikalarından, insan kaynakları ve organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.