  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dosta güven, hasıma korku saldık Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdik Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı Destek sağlamaya devam edeceğiz KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir İletişim Başkanı Duran'dan kınama: Taraflı AP kararının değeri ve hükmü yok! Mehteran ayarlı AP provokasyonu AK Parti'den AP'a sert tepki! TSK’ya yönelik alçakça iftirayı kınıyoruz Türkiye sağlıkta çıtayı çok yükseltti Dünya bizi takip ediyor SSB ile dev sözleşme imzalandı! ASELSAN'a 1,5 milyar avroluk sorumluluk AP’den ikiyüzlülük Mali'de sivilleri katleden Rus askerlerine pusu
Gündem Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman acil olarak hastaneye kaldırılmıştıı! İlk açıklama geldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman acil olarak hastaneye kaldırılmıştıı! İlk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman acil olarak hastaneye kaldırılmıştıı! İlk açıklama geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumu hakkında acil bir basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

Dinçyürek, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan ve kardiyoloji doktoru Eser Varış ile Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dinçyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhürman'ın akşam saatlerinde hastaneye geldiğini, şu ana kadar tüm kontrollerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade eden Dinçyürek, muhtemelen kontrol amaçlı bu geceyi hastanede gözetim altında geçireceğini aktardı. 

Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz!
Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz!

Gündem

Zorlu Töre’den Kıbrıs'taki 'federasyon kafalara' tepki: 60 yıldır olmazların peşinden koşuyorsunuz!

KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı
KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Gündem

KKTC’de mide bulandıran skandal! 5 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup Güney Kıbrıs’a kaçtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23