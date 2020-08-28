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Dünya Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "AB ülkeleri, haklı olduğu konularda Atina'yı ciddiye alma ve desteklemekle yükümlüdür" sözleri sonrası Almanya ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik küstah tehditler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:21:00 -
Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim sonrası geçtiğimiz günlerde toplanan Avrupa Birliği bakanları, Türkiye'ye karşı alınacak yaptırım kararlarını konuşmuştu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 27-28 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı atılacak adımları açıklaması bekleniyordu.

Yaptırım metni hazır

Yunanistan'ın arkasında yer alarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden geri adım atmaya zorlamaya çalışan AB, adımlarına bir yenisini daha ekledi. AB Temsilcisi Borell, Türkiye'nin tek taraflı attığı adımların AB tarafından bir hayal kırıklığı olarak karşılandığını belirterek, Türkiye'ye karşı uygulanması için bir yaptırım metninin hazır olduğunu söyledi.

Sözde arabuluculuk yapıyordu, yaptırım düşünmeye çağırdı

Geçtiğimiz günlerde sözde arabuluk yaparak Atina ve Ankara'ya gelen ve çözümün diyalog olduğunu söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise AB ülkelerini önümüzdeki ay yapılacak zirvede Türkiye'ye karşı sert önlemler almaya düşünmeye davet etti. Türkiye'ye yönelik olası bir yaptırımın çıkması için AB üyesi 27 ülkenin onayı gerekiyor.

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