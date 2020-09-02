Merkel'den Putin'i kızdıracak sözler

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın tarafını seçen Almanya Başbakanı Angela Merkel, son yaptığı açıklamayla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı.

Putin'e ağır suçlama

Merkel Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Rus muhalifin zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını söyleyen Angela Merkel, "Kesin olan Aleksey Navalnıy'ın bir şuçun kurbanı olduğu ve susturulmak istendiğidir. Hükümet adına bunu sert şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'da açıklama beklediklerinin altını çizden Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var." dedi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumunun dünyada büyük bir ilgi gördüğünü açıklayan Merkel konuyla ilgili Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu da bilgilendireceklerini söyledi.