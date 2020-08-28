Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de günlerdir artan geriginlik zirveye ulaştı. Yunanistan bölgede tatbikat için Navtex ilan ederken Türkiye ise karşı hamle yaparak Oruç Reis için ilan edilen Navtex süresini 1 Eylül'e kadar uzattı. Almanya ise görünüş olarak yaptığı arabulucuk sonrası tarafını seçti.

"Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı destekleyecek"

Bilindiği üzere Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, arabuluculuğa soyunarak iki ülkede de görüşmeler yapmıştı. Maas'ın, İki ülke arasındaki görüşmeler sonrası savaştan kaçınılması ve sorunların diyalog yöntemiyle çözülmesi çağrısında bulunmasının ardından bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'den çelişkili bir açıklama geldi. Merkel yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz konusunda tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" ifadesini kullandı.

Türkiye ne cevap verecek?

Almanya'nın arabulucuk yapmaya çalışması sonrası Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a destek açıklamasına Türkiye'nin ne cevap vereceği merak konusu oldu.