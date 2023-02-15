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Spor Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı
Spor

Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın açık artırmada olan Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları 1 milyon 450 bin liraya satıldı. Merih'in forma kampanyasından elde edilen tutar 9 milyon liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 04:03:00 -
Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde yıkıcı etkilere yol açtı. Depremde spor dünyası da büyük kayıplar verdi.

Yoğun ilgi gösterildi

A Milli Futbol Takımımız'ın defans oyuncusu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasıyla kampanya başlattı. Ardından pek çok yıldız futbolcu depremzedeler için imzalı formasını Merih'e gönderdi.

9 milyona ulaştı

Merih Demiral'ın son olarak açık artırmaya çıkardığı Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları 1 milyon 450 bin liraya satıldı. Merih'in kampanyasından deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 9 milyon liraya ulaştı.

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