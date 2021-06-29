Merih Demiral'e rekor ücret! Yeni takımı...

Merih Demiral ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, milli stoperimiz için 40 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun talibi olan Everton, söz konusu miktarı ödemeye hazır.

İtalyan devi Juventus'ta milli yıldızımız Merih Demiral, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Merih için Premier Lig ekiplerinden Everton bir süredir devredeydi.

40 milyon Euro

Atalanta ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Merih Demiral için Juventus'un 40 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği belirtilmekte. Daily Mail'e göre de Everton, Merih'in transferinin tamamlanması adına 40 milyon euroyu ödemeye hazır.

Juventus 18 milyon Euro'ya almıştı

Juventus, 2019'da Merih Demiral'ı bir başka İtalyan ekibi Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

(Fanatik)