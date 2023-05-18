Merih Demiral transferinde herkes ters köşe! Resmen dünya devine gidiyor

İtalyanlar Merih Demiral transferini resmen duyurdular! Milan ile prensipte anlaştığı belirtilen Merih Demiral, sürpriz tercihi ile de Inter taraftarlarını şaşırttı...

Milli yıldız Merih Demiral, İtalyan devi Milan ile ön anlaşma sağladı! İtalyanlar flaş gelişmeyi duyururken, Merih'in ve hocasının kritik durumuna da ayrıca değindiler...

MERİH DEMİRAL MILAN YOLCUSU

Daha önce Inter ile anlaşan ama hocasının izin vermemesi sebebi ile Atalanta'da kalan Merih, akabindeki süreçte ise Atalanta çalıştırıcısı Gasperini ile büyük bir tartışma yaşamış ve süreç tatsız ilerlemişti.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte Atalanta'dan ayrılmaya sıcak bakan Merih, Milan ile daha şimdiden ön anlaşma yaparak futbolseverleri şaşırttı ve Inter ihtimalini de şu an için rafa kaldırdı!

Milan'ın yapılanma sorumlusu Paolo Maldini'nin incelikle yürüttüğü önemli organizasyon, Merih için önümüzdeki yaz nerede olacağını resmen belirlemiş durumda... Akşam'a göre; Geçen sezondan sonra bu yıl Serie A'da aradığını bulamayan İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'ne de yarı finalde veda etmişti!

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Takımın yaş ortalamasını düşürmeyi ve yetenek kalibresini artırmayı planlayan yönetim, Merih Demiral gibi potansiyelli isimlere yatırım yapmak ve Avrupa'da kupa kazanmak istiyor.

Bu sezon Atalanta forması ile 27 maça çıkan Merih, 1520 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.