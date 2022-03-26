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İSLAM Merhum Yarbay Ildırar'ın muhteşem anlatımı! Tuvalete neden sol ayakla girilmeli?
İSLAM

Merhum Yarbay Ildırar'ın muhteşem anlatımı! Tuvalete neden sol ayakla girilmeli?

Emekli Yarbay merhum Mehmet Ildırar, "İslam'ın getirdiği hiçbir kural yok ki medeniyete aykırı olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 21:17:00 - 2022-03-26 21:24:08

 Yeniakit.com.tr 

Menzil Cemaati hocalarından emekli Yarbay merhum Mehmet Ildırar, İslami kuralların insan sağlığı için faydalarını anlattı.

Ayakta ya da alafranga tuvalette bevletmenin zararlarını anlatan merhum Mehmet Ildırar Hoca, " 'Ya bu İslam ne geri' diyorlar. Eşşek sıpası sen gerisin. Hiçbir şey gösteremezsin ki İslam'da medeniyete muhalif bir emir olsun." dedi.

'Ayakta ölen sağ ayağının üzerine yıkılır'

Tuvalete sol ayakla girmenin önemine de değinen merhum Ildırar Hoca, şöyle devam etti:

Bilimsel olarak defalarca açıklandı. Ayakta ölen sağ ayağının üzerine yıkılır. Sol ayakla girdin geriye düşersin. Ölüm tuvalete girerken yakalarsa, sağ ayakla giriyorsun tuvalete düşersin. Sol ile girersen geriye düşersin.

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