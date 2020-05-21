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Merhum Sakıp Sabancı, Erdoğan'ı anlatıyor

AK Parti'nin kuruluş yıllarını anlatan 'Bir Halk Hareketi: AK Parti' belgeselinde yer alan Sakıp Sabancı'nın, Recep Tayyip Erdoğan hakkında hapse girmeden önce söylediği övgü dolu sözler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:18:00 -

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

AK Parti'nin kuruluş yıllarını anlatan 'Bir Halk Hareketi: AK Parti' belgeselinde yer alan Sakıp Sabancı'nın, Recep Tayyip Erdoğan hakkında hapse girmeden önce söylediği övgü dolu sözler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Sabancı, "Yahu sen her gün Tayyip Bey yetiştirebilir misin be?" ifadelerini kullanmıştı.

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