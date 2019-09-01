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Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak

Son günlerde Ehl-i Sünnet Tarikatlar ile Cemaatlere yönelik artan karalama kampanyası, akıllara Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin, 'Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak.' konulu sohbetini getirdi.

01 Eylül 2019 Pazar 14:36

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Son günlerde Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatlere yönelik karalama kampanyasının artması akıllara Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin 'Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak.' konulu sohbetini getirdi.

Sohbetinde Kur'an-ı Kerim'i anlamanın ve cemaate bağlı kalmanın önemine değinen Merhum Coşan Hocaefendi, şunları söylemişti:

"Peygamber (SAV) Hazretleri buyuruyor ki; ‘Benim Ümetimin helak olması Kur'an ve süt yüzünden olacak. Ümmetimin şaşkınları Kur'an'ı okurlar, manasını başka tarafa çekerler. Yersiz, hatalı, yanlış istikamete tevil ederler.

Bir kere ehil olmayanların bu işe hiç karışmaması gerekir. Herkes hoca. Arapça bilir misin? Anlamaz. Din İlimlerinde bir nasibin var mı? Okudun mu? Okumamış. Kur'an-ı Kerim'i anlamak kolay bir iş değil. Allah'ın haramlarını helal etmeye kimin hakkı var? Koca Profesör bana, 'Ramazan Bayramı'nda arkadaşımın evine gittim. Bana biraz 'likör' ikram etti. Azcık içsem ne olur?' diyor. Haram olur. Günah işlemiş olursun. Peygamber Efendimiz (SAV), "Çoğu sarhoş eden bir şeyin azı da haramdır." buyuruyor. Taşıması da sunması da haramdır. İşte Peygamber Efendimiz (SAV) bu tehlikeye işaret ediyor. 'Kur'an'ı okuyacaklar. Yanlış yöne tevil edecekler.'

Sütü sevecekler. Şehirleri, yerleşme merkezlerini, hizmet sahalarını terk edecekler. Yaylalara giderek cemaatleri bırakacaklar. Cumaları terk ederek, günahlara girecekler. Sevaplardan mahrum kalarak helak olacaklar. Demek ki Peygamber Efendimiz (SAV) cemaati tavsiye ediyor. Birliği ve beraberliği öneriyor. Demek ki Cuma Namazları kılmayı tavsiye ediyor. Demek ki Müslümanların dağların başına firar ederek cemaatleri yardımsız bırakmasını istemiyor.

Müslüman vazifeli bir insandır. Cenab-ı Allah bizi yeryüzüne vazifeli insanlar olarak gönderdi. Allah bize, 'Ey benim has kullarım. Siz dininize bağlı olun. Dini öğretin, öğrenin. Yayın.' diyor. 'Kimisi müstehcenliği kimisi içkiyi kimisi de kumarı sever. Siz öyle yapmayın. Kötülükleri engelleyerek Allah yolunda Cihad edin.' diyerek bizi vazifelendiriyor."

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:36
  1. Ankara
  2. Esad Coşan
  3. cemaat

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