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Yerel

Merdiven dayayıp çıkmaya çalıştığı evin sahibi tarafından kurşunlandı

Ordu'da, dışarıdan merdiven dayayıp, çıkmaya çalıştığı evin sahibi F.N.'nin (54) tabancayla ateş açtığı Serkan Çakır (36), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:53:00 -
Merdiven dayayıp çıkmaya çalıştığı evin sahibi tarafından kurşunlandı

Olay, saat 03.00 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin çevresinde duyduğu ses üzerine dışarı çıkan F.N., Serkan Çakır'ın merdiven dayayarak, içeri girmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine silahına davranan F.N., elindeki tabancayı merdivende bulunan Çakır'a doğrultup, ateşledi. Mermilerin isabet etmesiyle kanlar içinde kalan Çakır, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Çakır'ı ambulansla Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Serkan Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatılırken, ev sahibi F.N., polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

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