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Siyaset Meral Akşener’in ilk mesajı sapkınları koruyan İstanbul Sözleşmesi oldu
Siyaset

Meral Akşener’in ilk mesajı sapkınları koruyan İstanbul Sözleşmesi oldu

İP’te Meral Akşener’in yeniden başkan seçildiği 2’nci Olağan Kongresi’ne fesat sözleşmesi damga vurdu. Meral Akşener, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı platformun önünde yaptığı konuşmasında, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran ve yuvaları felakete sürükleyen Haçlı Batı ürünü İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıktı. Akşener, “Türkiye’ye hayatın her alanında nefes aldıracağız. İyi Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yaşatacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:48:00 -
Meral Akşener’in ilk mesajı sapkınları koruyan İstanbul Sözleşmesi oldu

 Haber Merkezi 

İyi Parti’nin (İP) 2. Olağan Kurultayı’nda Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi. Ankara Altınpark’ta açık alanda yapılan kurultayda seçime tek aday olarak katılan Meral Akşener, 1289 delegenin tümünün oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

İP’in gündemi fesat sözleşme

İP’te Meral Akşener’in yeniden başkan seçildiği kongreye fesat sözleşmesi damga vurdu. Akşener, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı platformun önünde yaptığı konuşmasında, eşcinsel sapkığı meşrulaştıran ve yuvaları felakete sürükleyen Haçlı Batı ürünü İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıktı.

Kurulduğu günden bu yana partisini CHP’nin peşine takan Akşener, iktidara gelmeleri durumunda “İstanbul Sözleşmesi’nin yaşatacağını” söyledi. Akşener’in konuşmasında, “Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’ye, hayatın her alanında nefes aldıracağız. Kadına el kaldırmaya kalkanlar, ellerinin tereddütsüz kırılacağını bilecek. Türkiye, 21. yüzyılda kadınlarımızın sokağa çıkmaktan korktuğu bir ülke olma utancından, kurtulacak.  İyi Parti iktidarında, İstanbul Sözleşmesi yaşatacak” ifadelerine yer verildi.

Meral’in sözleşmesi maalesef yaşatmıyor, parçalıyor

Avrupa Konseyi’nin hazırladığı İstanbul Sözleşmesi 2011’de imzaya açılmış, Vatikan ve ABD dahil 10 ülkenin imza koymadığı sözleşmenin Türkiye ilk imzacıları arasında yer almıştı. “Cinsel yönelim” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ifadeleriyle eşsinsel sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi, aileleri paramparça etti. İstanbul Sözleşmesi dönemini içeren son 9 yılda Türkiye’de kadın cinayetleri arttı, boşanma oranları fırladı, evlilikler azaldı, doğum sayısı düştü, annelik yaşı uzadı. Türkiye’de 9 yılda 2 bin 695 kadın şiddet sonucu öldü. İstanbul Sözleşmesi’nden sonra ülkemizde 1 milyon 64 bin 443 çift boşandı. Son 5 yılda 2 milyon 68 bin 51 baba evinden uzaklaştırıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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