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Siyaset Meral Akşener'e Uşak'ta ikinci şok: Erdoğan'a saygı duyacaksınız!
Siyaset

Meral Akşener'e Uşak'ta ikinci şok: Erdoğan'a saygı duyacaksınız!

Uşak'ta bir esnafın maaşını duyunca neye uğradığını şaşıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir vatandaş tarafından protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:46:00 -
Meral Akşener'e Uşak'ta ikinci şok: Erdoğan'a saygı duyacaksınız!

Uşak’a gelen millet ittifakının önde gelen isimlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, protesto ile karşılaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlar için Uşak’a geldi. 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiğini belirten Akşener, Eşme ilçesinde de gelerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ziyaretlerin son bulmasıyla arabasına binmek üzere harekete geçen Akşener, bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Tepki gösteren vatandaşı polisler uzaklaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duymaları gerektiğini ifade eden vatandaş, gösterilen tepkilerin üzerine polis ekiplerince muhafaza edilmek üzere bir alışveriş merkezine götürüldü.

Düzenlenen program ise Uşak Merkez’de İsmet Paşa Caddesi ve Banaz ilçesinde düzenlenen esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Buralarda da açıklamalarda bulunan Akşener, Banaz’da düzenlenen açıklamanın ardından İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

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