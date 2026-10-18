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Gündem Katil şebekesinde koltuk kavgası kızıştı! Netanyahu ile Eisenkot arasında koalisyon çıkmazı!
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Katil şebekesinde koltuk kavgası kızıştı! Netanyahu ile Eisenkot arasında koalisyon çıkmazı!

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Katil şebekesinde koltuk kavgası kızıştı! Netanyahu ile Eisenkot arasında koalisyon çıkmazı!

İşgalci ve soykırımcı İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan korsan seçimler öncesinde yayımlanan son anketler, terör şebekesinin siyasi bir tıkanıklığa sürüklendiğini gözler önüne serdi. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yaşar Partisi, soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’ni geride bıraksa da, hiçbir siyonist bloğun Hükümet kurmak için gereken çoğunluğu elde edemediği görüldü.

Soykırımcı israilde yapılan son kamuoyu yoklamaları, 27 Ekim’de düzenlenmesi planlanan seçimler öncesinde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yaşar Partisi’nin, soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi’nin önünde olduğunu gösterdi. Anketler, her iki bloğun da hükümet kurmasını sağlayacak parlamento çoğunluğuna ulaşmakta zorlanacağına işaret ediyor.

Zman Israel sitesinin 15 Ekim’de yayımladığı ankete göre, Eisenkot’un partisi Knesset’te 26 sandalye kazanırken Likud 20 sandalyede kalıyor.

Siyonistlerin anketinden kaos çıktı: 61 sandalye eşiği aşılamıyor!

Eisenkot’un önde olmasına rağmen anket, Netanyahu karşıtı Yahudi muhalefet partilerinin toplam 54, başbakanın bloğundaki partilerin ise 49 sandalye elde edeceğini gösterdi. Böylece her iki taraf da 120 üyeli Knesset’te çoğunluk oluşturmak için gereken 61 sandalye eşiğinin altında kaldı.

Ankette Arap partilerine 13 sandalye verilirken iki bloktan herhangi birine bağlı olmayan “Yedekler” Partisi 4 sandalye elde etti.

Anket, 500 katılımcıdan oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirildi. Hata payı 4,4 yüzde puan olarak açıklandı.

Buna karşılık israilin Kanal 13 televizyonunun daha önce yaptığı bir anket, iki blok arasında daha yakın bir tablo ortaya koydu. Bu ankette Netanyahu’nun bloğuna 51, Eisenkot’un bloğuna ise 50 sandalye verildi.

İki anketin sonuçları, sandalye dağılımına ilişkin tahminlerde farklılıklar gösterse de hiçbir bloğun tek başına parlamento çoğunluğuna sahip olmadığı noktasında örtüşüyor.

Bu rakamlar, seçim sonrasında hükümet kurmak için yürütülecek koalisyon görüşmelerinin önemini ortaya koyuyor. Siyasi bölünmeler ve olası ittifaklar konusunda partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, bir partinin sandalye sayısında birinci olması hükümeti kurmasına yetmeyebilir.

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