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Sağlık
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Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

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Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları artarken, uzmanlardan özellikle kronik hastalığı olanlara önemli uyarılar geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, grip aşısının kalp ve damar sisteminde koruyucu etki gösterdiğini belirterek, "Aşı, gribe bağlı iltihaplanmayı önleyerek damar içi pıhtı oluşumunu azaltır ve kalbin üzerindeki stresi hafifletir" dedi.

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Foto - Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, grip aşısının, kalp sağlığını korumanın kolay, güvenli ve etkili yollarından biri olduğunu söyleyerek önemli bilgiler verdi.

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Foto - Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

GRİP KALP VE DAMARLARI ETKİLEYEBİLİYOR: Gribin yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve solunum sorunlarıyla seyreden ciddi bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Türk, "Sağlıklı kişilerde genellikle birkaç gün içinde atlatılsa da kalp hastalarında daha ağır sonuçlara yol açabilir. Grip virüsünün vücutta oluşturduğu iltihaplanma, damarların daralmasına ve pıhtı oluşumuna neden olarak kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Ayrıca enfeksiyon sırasında artan oksijen ihtiyacı ve kalbin çalışma yükü, özellikle koroner damar hastalarında kalp krizini tetikleyebilir. Ateş ve sıvı kaybı ise ritim bozukluklarına yol açabilir. Grip aşısının temel amacı, vücudu grip virüsüne karşı savunmaya hazırlamaktır. Ancak yapılan araştırmalar, bu aşının kalp ve damar sisteminde de koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aşı, gribe bağlı iltihaplanmayı önleyerek damar içi pıhtı oluşumunu azaltır ve kalbin üzerindeki stresi hafifletir. Grip aşısının etkisi, sadece mevcut kalp hastalığı olan kişilerle sınırlı kalmaz; kalp hastalığı riski taşıyan bireylerde de koruyucu rol oynar. Çünkü grip enfeksiyonu sırasında damar duvarlarında meydana gelen iltihaplanma, damar sertliği sürecini hızlandırabilir. Aşı sayesinde bu risk ortadan kaldırılarak damar sağlığı korunmuş olur" diye konuştu.

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Foto - Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

UZUN ZAMANDIR GÜVENLE KULLANILIYOR: Kardiyoloji Uzmanı Dr. Türk, grip aşısının uzun yıllardır güvenle uygulanan ve ciddi yan etki riski oldukça düşük bir aşı olduğunun altını çizerek, "En sık görülen yan etkiler; enjeksiyon yerinde hafif ağrı, kızarıklık veya kısa süreli halsizliktir. Aşı olduktan sonra hafif ateş veya kas ağrısı görülebilir. Ancak bu belirtiler genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçer. Bazı kişiler grip aşısından "hastalık yaptığı" düşüncesiyle uzak dursa da grip aşısı canlı virüs içermediğinden gribe yol açmaz. Aksine, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalığa karşı korur. Grip virüsü genellikle sonbahar ve kış aylarında yaygınlaşır. Bu nedenle aşının her yıl Eylül ve Kasım ayları arasında yapılması önerilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-12 ay devam eder. Her yıl virüs tipleri değiştiği için grip aşısının da içeriği güncellenir. Bu nedenle, geçen yıl aşı yaptırmış olsanız bile her yıl yeniden aşı olunması gerekir" dedi.

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Foto - Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

İMLER GRİP AŞISI OLMALI? Türk, her yıl sonbahar döneminde şu grupların aşı yaptırmasını önerdi: "Kalp ve damar hastalığı olan kişiler, 65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer, böbrek veya diyabet hastaları, hamileler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sağlık çalışanları ve toplu alanlarda çalışan kişiler."

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