Damar içi pıhtı oluşumunu azaltıyor: Grip aşısı kalbiniz için önemli bir zırh

GRİP KALP VE DAMARLARI ETKİLEYEBİLİYOR: Gribin yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik ve solunum sorunlarıyla seyreden ciddi bir enfeksiyon olduğunu ifade eden Türk, "Sağlıklı kişilerde genellikle birkaç gün içinde atlatılsa da kalp hastalarında daha ağır sonuçlara yol açabilir. Grip virüsünün vücutta oluşturduğu iltihaplanma, damarların daralmasına ve pıhtı oluşumuna neden olarak kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Ayrıca enfeksiyon sırasında artan oksijen ihtiyacı ve kalbin çalışma yükü, özellikle koroner damar hastalarında kalp krizini tetikleyebilir. Ateş ve sıvı kaybı ise ritim bozukluklarına yol açabilir. Grip aşısının temel amacı, vücudu grip virüsüne karşı savunmaya hazırlamaktır. Ancak yapılan araştırmalar, bu aşının kalp ve damar sisteminde de koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Aşı, gribe bağlı iltihaplanmayı önleyerek damar içi pıhtı oluşumunu azaltır ve kalbin üzerindeki stresi hafifletir. Grip aşısının etkisi, sadece mevcut kalp hastalığı olan kişilerle sınırlı kalmaz; kalp hastalığı riski taşıyan bireylerde de koruyucu rol oynar. Çünkü grip enfeksiyonu sırasında damar duvarlarında meydana gelen iltihaplanma, damar sertliği sürecini hızlandırabilir. Aşı sayesinde bu risk ortadan kaldırılarak damar sağlığı korunmuş olur" diye konuştu.