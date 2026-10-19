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Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü!

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DHA Giriş Tarihi:

Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Sevilla ağlarına gönderdiği gol, İspanyol basınında gündem oldu.

#1
Foto - Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü!

İspanya LaLiga’nın 9’uncu haftasında Real Madrid sahasında Sevilla’yı 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlı ekipte, milli futbolcu Arda Güler, ilk 11’de başladığı mücadelede perdeyi açan isim oldu.

#2
Foto - Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü!

30’ucu dakikada ceza yayı üstü sol çaprazından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi. İspanyol basını, milli futbolcunun performansı ve maçın tartışmalı pozisyonu konusunda ikiye bölündü.

#3
Foto - Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü!

Bazı gazeteler Arda Güler'in şık golünü ön plana çıkarırken, bazıları ise karşılaşmanın 25'inci dakikasında milli futbolcunun Sevilla oyuncusu Peque ile girdiği mücadelede kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:

#4
Foto - Milli yıldızdan jeneriklik gol! Arda Güler İspanya'yı böldü!

MARCA: Güler, Madrid'in önünü açtı AS: Güler Devrimi Mundo Deportivo: Güler kırmızı karttan kurtuldu SPORT: Skandal! Güler'in saldırganlığı Super Deporte: VAR'ın Arda'ya El Clasico’yu hediye ettiği gün

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