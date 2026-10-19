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Spor Devler Ligi’nde 3. hafta zamanı! Fenerbahçe içeride, Galatasaray deplasmanda
Spor

Devler Ligi’nde 3. hafta zamanı! Fenerbahçe içeride, Galatasaray deplasmanda

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Devler Ligi’nde 3. hafta zamanı! Fenerbahçe içeride, Galatasaray deplasmanda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi açılıyor. Fenerbahçe'nin yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacağı haftada Galatasaray ise çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

22.00 Roma (İtalya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Porto (Portekiz) - PSV (Hollanda)

22.00 Napoli (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Stuttgart (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille (Fransa) - Galatasaray

19.45 Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya)

22.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray içeride, Fenerbahçe deplasmanda olacak
Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray içeride, Fenerbahçe deplasmanda olacak

Spor

Devler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray içeride, Fenerbahçe deplasmanda olacak

 

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