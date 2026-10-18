Yolcu uçağında bomba alarmı! Acil iniş yaptı

İsrail-Viyana seferini gerçekleştiren Austrian Airlines uçağında bomba ihbarı paniğe neden oldu. Tel Aviv-Viyana seferini yapan Austrian Airlines uçağı, Bulgaristan hava sahasındayken rotasını değiştirerek Sofya Havalimanı’na indi.

7700 acil durum kodunu aktif etti

Airbus A320 tipi uçak, Bulgaristan hava sahasında yaklaşık 30 bin 500 feet irtifada ilerlerken havacılıkta genel acil durum anlamına gelen 7700 kodunu aktif etti. Acil durum bildirimi, uçağın Viyana’ya varmasına yaklaşık 54 dakika kala yapıldı.

Yolculara bomba ihbarı yapıldığı söylendi

Uçaktaki yolcular, kendilerine “uçakta bomba bulunduğuna ilişkin anonim bir ihbar alındığının” bildirildiğini aktardı. Bunun üzerine mürettebat Viyana rotasını bırakarak uçağı Sofya’ya yönlendirdi.

Sofya’ya güvenli iniş yaptı

Uçak Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya sorunsuz şekilde indi. Olayın ardından güvenlik prosedürleri devreye alınırken ihbarın kaynağı ve uçakta gerçekten şüpheli bir cisim bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Uçakta, Birleşmiş Milletler’de konuşma yapması planlanan gençlerden oluşan bir heyetin de bulunduğu belirtildi.

Benzer bir ihbar geçen hafta da yapılmıştı

Geçen hafta ABD’den Tel Aviv’e gelen bir Delta Air Lines uçağı da bomba ihbarı nedeniyle güvenlik kontrolüne alınmıştı. Uçak uzak bir park alanına çekilmiş, yolcular güvenli şekilde tahliye edilmişti. Yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmamış ve havalimanındaki operasyonlar normale dönmüştü.