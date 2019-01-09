Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti

Antalyalı işadamı Kubilay Yayla, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'den belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olan Kubilay Yayla, Meral Akşener tarafından listeye dahil edilmedi. Milletvekilleri listeleri hazırlanırken Akşener'le konuşan ve sıralamanın yanlış yapıldığını belirten Yayla, buna rağmen sonuç alamadı.

Kubilay Yayla, genel başkan Meral Akşener'in, "Yola çıktıklarını, yolda bulduklarına tercih ettiğini" söyleyerek seçimlerin ardından İYİ Parti'den istifa etti.