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Meral Akşener'e çok sert sözler: Aslında atılan fettan bir kahkadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'nin resmî Twitter hesabından paylaşılan görüntüyle ilgili olarak çok sert sözler söyledi.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:31
Meral Akşener'e çok sert sözler: Aslında atılan fettan bir kahkadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti'nin resmî Twitter hesabından paylaşılan Akşener’in güldüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin çağrısının İYİ Parti saflarında yer alan ancak gönülleri ve fikirleriyle MHP'den kopmamaya direnen kişilere olduğunu belirtti. Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı: "Ne var ki ayrılık ve kopuştan sorumlu olan yetki sahipleri, söz konusu çağrının muhataplarından önce alelacele olumsuz cevaplar vererek selin önünü tıkama telaşına girmişler; parti içinde adeta vicdanları daha başından boğmaya ve Devlet Bahçeli’nin haklı davetine sağduyu ile mukabele edecekleri susturmaya çalışmışlardır. Henüz sağduyusunu yitirmemiş bazı arkadaşlarımızın sonunda dayanamayıp seslerini yükselterek kendilerini zor durumda düşüreceğini hesap eden İP önde gelenleri, CHP'nin eteğinde salladıkları, HDP’nin gölgesinde uyuttukları partinin çözülme sürecine girmesinden kaygılanmaktadır."

Yalçın, Bahçeli'nin tam zamanında çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İp müdiresinin attığı cevabi tweet, her şeyi ortaya sermektedir. Aslında atılan tweet değil fettan bir kahkahadır. İP müdiresinin bu alabildiğine gayriciddi tavrı; İP’in demokratik platformda bir yer edinmek, bir konum sahibi olmak gibi derdinin olmadığını gözler önüne sermektedir."

"Ciddiyetsizlik, seviyesizlik örneği"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cevaben paylaştığı "Sayın Erdoğan yine ne dedin bu arkadaşa" şeklindeki tweeti de "ciddiyetsizlik, seviyesizlik ve çapsızlık örneği" olarak nitelendiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Bahse konu tarihi çağrıyı Sayın Erdoğan'a bağlamak; basiretsizliğin, ucuzluğun, meseleyi başka mecralara çekerek kamuoyu önünde tartışmadan kaçma gayretinin ifadesidir. Kendine layık olduğundan fazla önem atfetme, haketmediği ölçüde değer yükleme zavallılığıdır. Tweetlerden üslupsuzluk, terbiyesizlik ve seviyesizlik taşmaktadır. İP’in etkisiz ve işlevsiz Genel Sekreteri Cihan Paçacı'nın ise Devlet Bahçeli’nin çağrısı karşısında paçaları tutuşmuştur."

"Bu tarihi davete icabet..."

Yalçın, Bahçeli'nin, freni boşalmış ve virajın ötesindeki uçuruma doğru son sürat giden arabadan yolcuların atlayıp kurtulmasını istediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu tarihi davete icabet; aynı ölçüde tarihi, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Buna kulak asmayanları tarih de millet de siyaset de yargılayacaktır. Hayal kırıklıkları, ümitsizlikler ve siyasi tepkileri İP'lik bank adı altında toplayarak pazarlamak ve kara dönüştürmek üzere politikada 'İPlik pazarı' kurulmuştur. Bunların İP'likleri de çabucak pazara çıkmıştır. İP'lik pazarının İP'i; orada toplananların ayağına, boğazına dolanmaya başlamıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin davet, nasihat ve tavsiyesi; Nasrettin Hoca misali testi kırılmadan, henüz tosunlar firar etmeden önce atılmış müşfik bir siyasi tokat olarak görülmelidir."

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:31
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. MHP

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