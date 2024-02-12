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Gündem Meral Akşener'e bir kötü haber daha! Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti
Gündem

Meral Akşener'e bir kötü haber daha! Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-02-12 17:02:00 -
Meral Akşener'e bir kötü haber daha! Özlem Ural İYİ Parti'den istifa etti

Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'nin önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, partisinden istifa etti.

2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti. E-devlet üzerinden İYİ Parti'den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özlem Ural

İYİ Parti'nin Balıkesir'de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural'ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde şaşkınlığa neden oldu.
Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural'ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
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