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Siyaset Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler
Siyaset

Meral Akşener'den vatandaşa skandal sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki ziyaretinde sinirlerine hakim olamayarak seçmene bağırdığı yönündeki kendisine tepki gösteren vatandaşa, "yalancı" diyerek bağırdı. Akşener'in korumaları vatandaşı apar topar olay yerinden uzaklaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 17:08:00 - 2022-08-18 17:08:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esenyurt’ta ziyaretlerde bulunmak için Kıraç Yürüyüş yoluna geldi.

Ziyaretlerin ardından alandan ayrılmak için aracına doğru giden Akşener’in yanına bir vatandaş gelerek, bir önceki Esenyurt ziyareti sırasında seçmene bağırdığını söyleyerek tepki gösterdi.

Vatandaşın söylemleri karşısında sinilerine hakim olamayan Meral Akşener, “Katiyen demedim yalan konuşuyorsun, demedim. O gün hastanedeydim, yalancı” diyerek bağırdı.

Meral Akşener’in bağırması üzerine korumalar şahsı, zor kullanarak uzaklaştırırken, Meral Akşener ise hızlı bir şekilde uzaklaşıp aracıyla bölgeden ayrıldı.

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Yorumlar

Ermenistan yeni başbakan arıyor

Ermeni kızını oraya göndermek gerek. Geldiği gubi daha gala gitmediler.

Mustafa

Bu nasıl siyasetçi halka tahammül edemiyorsan arasına girmeyeceksin sıkışınca koruma kullanmayacaksın gerekirse yaptım bir hata özür dilerim deyip gönül alacaksın arabana binip tabanları yağlamıyacaksın da nerede öyle muhalif siyasetçi diyojen belki bulmuştur
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