Meral Akşener'den flaş Muharrem İnce ve Sinan Oğan hamlesi! Böyle duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu. Akşener, "İddiam şu: 1995'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla 3 parti dizilecek" dedi.

Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile ilgili de "Sayın Oğan ve İnce'nin şu anda çekilmeleri mümkün değilse bile ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum. Üzerime bir görev düşse onu da yerine getiririm." dedi.

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