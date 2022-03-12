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Gündem Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi rüyası
Gündem

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi rüyası

Sosyal medyada paylaşım yapan bir genç kızın tweetini alıntılayarak paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle ilgili rüyasını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 13:04:00 -
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi rüyası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bir gencin gördüğü rüyayı yazması üzerine paylaşım yapan Akşener, paylaşımda kendi rüyasını da anlatmış oldu.

Külliye'yi değiştirmeyi hayal ediyor

Bir genç kız sosyal medya hesabından Meral Akşener'i etiketleyerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin fotoğrafıyla birlikte "Dün gece rüyamda gördüm. Akşener açılışını yapıyordu.Allah'ım o günleri görelim lütfen." ifadelerini kullandı. Genç kızın paylaşımını alıntılayan Akşener ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle ilgili rüyasını açıkladı. Akşener, aynı paylaşımı "Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi" sözleriyle tekrar paylaşarak, iktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Türkiye Yüksek Bilimler Akademisi'ne çevireceklerini belirtti.

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