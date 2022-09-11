Meral Akşener, Susurluk sanığına vekillik teklif etti!

İYİ Parti lideri Meral Akşener Şanlıurfa ziyaretinde Siverek’in en önde gelen aşiretlerinden Bucak aşiretinin lideri, eski Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili, Susurluk olayından yaralı kurtulan, olayın tek canlı şahidi Sedat Edip Bucak ile de bir görüşme yaptı. Siverek'e uzun bir konvoyla giden Akşener'in o görüntüleri sosyal medyada da gündem olmuştu.

Görüşmede İyi Parti’nin kurmayları da yer aldı. Şanlıurfa’daki yerel gazetelere göre Akşener’in destek talebine Bucak, “tüm Şanlıurfa örgütünü isterim” yanıtını verdi. Bunun üzerine, 2023 genel seçimlerinde Şanlıurfa’da İYİ Parti listesinde ilk sırada Bucak aşireti lideri Sedat Edip Bucak’ın veya Sedat Edip Bucak’ın kardeşi, Siverek Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ersin Bucak’ın yer alması konuşuldu.

Tepki gösteren Mahmut Cevheri İYİ Parti'den istifa etmişti

Meral Akşener’in Sedat Bucak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Şanlıurfa’nın diğer önde gelen aşiretlerinden Şıhanlı aşiretinin mensubu Mahmut Cevheri, İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki danışmanlık görevinden de, partiden de “fikir ayrılığı” gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.

Akşener görüşme sonrası herhangi bir açıklamada bulunmasa da, Susurluk Skandalı'nın (kazası) baş aktörlerinden Sedat Bucak'la görüşmesi, Türkiye'nin 90'lı yıllardaki karanlığını hatırlattı.

İşte o karanlık günlerden akıllarda kalanlar...

28 Şubat Post Modern Darbesi'ne destek! "MGK kararlarını uygulayacağım"

Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post-modern darbesi sürecinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener, milyonlarca vatandaşın hayatını zindana çeviren MGK kararlarını desteklemişti.

3 Kasım 1996 tarihinde Türkiye'yi sarsan Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Mehmet Ağar yerine Akşener geçti.

Akşener katıldığı bir programda, 28 Şubat kararları ile ilgili, "Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak." demiştir.

Akşener: Bir şey yapılması gerekiyorsa yapmışımdır

Akşener sadece darbecilere verdiği destekle değil, faili meçhuller konusundaki sorumluluğuyla da anılıyor.

2016'da Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada, "Meral Akşener MHP’ye genel başkan olmasın, faili meçhullerin sorumlusu O’dur' diyorlar. Ne derseniz deyin hepsi kabulümdür. Bu ülke için bir şey yapılması gerekiyorsa yapmışımdır, sorumluluğunu da sonuna kadar alıyorum." diyerek, itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı.

Karanlıkta boğulan Türkiye özlemi mi?

İlk bakışta basit bir trafik kazası gibi Susurluk kazası, çok sıkıntılı bir suç zincirinin kırılma noktalarını ortaya çıkarmıştı. Korku ikliminde sessizce konuşulan kirli ilişkiler ile devlet-mafya-siyaset ilişkisi ortaya çıkmıştı.

120 sayfalık Susurluk raporunun Sedat Bucak'la ilgili bölümünde, Bucak aşiretinin başlangıçta PKK ile mücadele içinde yer almadığı, bazı aile üyelerinin başından beri PKK içinde bulunduğu vurgulandı. Aşiretin PKK ile mücadelesi nedeniyle devletten büyük güç aldığı belirtildi.

Susurluk kazasında jandarma raporuna yansımayan, ancak MİT raporunda söz edilen bir çanta ile ilgili söylentiler yıllar boyu devam etti. Susurluk kazasında yaralanan Sedat Bucak’ın koruması Ercan Ersoy, TBMM Susurluk Komisyonu’na verdiği ifadede, kayıp çantayı Bucak’ın özel şoförü Abdülgani Kızılkaya’nın poşete koyarak sakladığını öne sürmüştü. Sedat Bucak, ortadan kaybolan çantayı yıllar sonra, 29 Eylül 2004 tarihinde mahkemeye sundu.

Akşener ile mafya-siyaset-polis ilişkisinin ortaya çıktığı Susurluk Skandalı'nın baş aktörlerinden Sedat Edip Bucak, geçtiğimiz günlerde Siverek'te bir araya geldi. Görüşme sırasında çekilen fotoğraflar, Türkiye'nin karanlık günlerini hatırlattı.

Fatih Bucak: Başka levhalı araç görürsem mezarlarını kazmaya başlasınlar

2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan aşiretin şimdiki liderlerinden Fatih Mehmet Bucak, ilçede seçim çalışması yapacak diğer parti adaylarını ölümle tehdit etti.

Fatih Bucak, telefonda bağlandığı bir televizyon programında, "Bir tane başka lehvalı araba görürsem kendileri bilir şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar." dedi.