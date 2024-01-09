  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meral Akşener koltuğa yapışmakta kararlı! ‘Oyumuz daha da düşse gitmiyorum’
Gündem

Meral Akşener koltuğa yapışmakta kararlı! ‘Oyumuz daha da düşse gitmiyorum’

Yeniakit Publisher
2024-01-09 13:05:00 -
Meral Akşener koltuğa yapışmakta kararlı! ‘Oyumuz daha da düşse gitmiyorum’

İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, koltuğa yapışmakta kararlı... Partiden yapılan açıklamada Akşener'in, "Eğer 14 Mayıs'taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim" şeklinde bir ifadesinin olmadığı belirtildi.

İyi Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz"

Fitneci Ali Kıdık'dan Akşener'e darbe!
Fitneci Ali Kıdık'dan Akşener'e darbe!

Siyaset

Fitneci Ali Kıdık'dan Akşener'e darbe!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti
Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti

Siyaset

Yüzde 1’lik oyla İP’in olmayan belediyesini mi alacaksın? Davutoğlu’ndan Akşener’e çay ziyareti

Meral Akşener'den bomba seçim hamlesi! "Kabulümdür" deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Meral Akşener'den bomba seçim hamlesi! “Kabulümdür” deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Siyaset

Meral Akşener'den bomba seçim hamlesi! “Kabulümdür” deyip tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yarışta İYİ Parti’nin adı bile yok! Yeniçağ Gazetesi Meral Akşener’i sattı
Yarışta İYİ Parti’nin adı bile yok! Yeniçağ Gazetesi Meral Akşener’i sattı

Medya

Yarışta İYİ Parti’nin adı bile yok! Yeniçağ Gazetesi Meral Akşener’i sattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23