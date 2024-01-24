Meral Akşener İYİ Parti'nin İstanbul adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtan Akşener, "Belediye başkan adaylarımız önemli bir yolculuğa çıkıyorlar" diyerek başarılar diledi.

Çorlu tren kazası davasını hatırlatan İYİ Parti lideri, "Bugün, Çorlu'daki acı tren kazasıyla ilgili karar verilecek. Nasıl bir karar verileceğini bilmiyoruz, umarım vicdanları karalayan milletimizin adalete olan güvenini yıkmayan, vicdanları karartmayan bir karar çıkar" dedi.

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu

Buğra Kavuncu ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum dedi. Ben de kabul ettim.

Balıkesir adayı Turhan Çömez

Balıkesir'de de Turhan Çömez'i aday olarak gösteriyoruz.

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