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Meral Akşener çıldırdı! Derhal partiyi terk etsin

Mecliste yapılan dünkü yemin töreninde bazı İYİ Partili milletvekillerinin Bahçeli’nin elini öperek hürmet göstermesi Meral Akşener'i kızdırdı. Akşener, "Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin" dedi.

08 Temmuz 2018 Pazar 18:17
Meral Akşener çıldırdı! Derhal partiyi terk etsin

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İYİ Parti’ye ayrılan bölümden geçti. Bu sırada bazı İYİ Partililer ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

İYİ Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü. Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu.

"BU YAPILAN SİYASİ NEZAKET DEĞİLDİR"

Partililere konuşan Meral Akşener tepkisini şöyle dile getirdi:

"Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin"

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 18:17
  1. Mersin
  2. İYİ Parti
  3. Devlet Bahçeli
  4. Meral Akşener
  5. Hayati Arkaz
  6. MHP

YORUM YAZ

  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 1 sa önce
    Sayın akşener in ki doğru bir tavırdır. Hain TRUVA ATIİYİ partiye girmiş,saf ve temiz Ülkücü seçmenlerin oyunu almış.Kalleşliğin lüzumu ne? Sözde el öperek neyi ispatlayacak Ülkücülüğünü mü? Bence Hain bir adam o.Defolup gitmeli ve layık olduğu yere dönmeli.AKP nin Payandası ,akpli oylar ile barajı anca geçen Kürlerin bile yarısı kadar milletvekili çıkarabilmiş Bahçelininyeri; MHP ye.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc52 dk önce
    En az 10 MV MHP ye gecsin, zira özü orda cesedi Maral yaninda.
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Bunlar siyaset değil politika yapıyorlar
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