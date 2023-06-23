Merak ediliyordu! Baraj doluluk oranları açıklandı: endişemiz var' diyerek açıkladılar! İSKİ baraj doluluk oranları

Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise aylarca alarm vermesinin ardından nihayet yüzde 10'un üzerine çıktı. Uzmanlar endişe ediyor....

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Yaşanan son yağışlar neticesinde de bu arama hız kazanmış durumda. İSKİ 23 Haziran Cuma günkü barajlardaki doluluk oranını.

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 23 Haziran Cuma gününde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45,28 olarak açıklandı.

PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 25,31 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 29.22 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 3,48 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4 oldu.

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İşte konuyla ilgili ayrıntılı grafik

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI