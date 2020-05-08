  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Menteşe’de dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor

Menteşe Belediyesi Korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik her gün onlarca cadde, sokak, meydan, kamu kurumları, eczane, araç, ibadethane, park gibi açık ve kapalı alanları dezenfekte ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:21:33 -
Menteşe’de dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor

Menteşe Belediyesi Korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik her gün onlarca cadde, sokak, meydan, kamu kurumları, eczane, araç, ibadethane, park gibi açık ve kapalı alanları dezenfekte ediyor.


Korona virüs ile mücadele edilmesine yönelik alınan ilk karardan bu yana salgınla etkin mücadele etmek için dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sağlık önlemleri kapsamında alınan ilk karardan itibaren dezenfeksiyon çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz her gün Menteşe’deki cadde, sokak, meydan, park, ibadethane, kamu kurum ve kuruluşları, araçlar, eczaneler, sağlık kuruluşları, bankamatikler, berber ve kuaförler gibi ortak kullanım alanlarını her gün dezenfekte diyorlar. Ekiplerimiz bugüne kadar; kamu kurum ve kuruluşlarını Bin 705 defa, ibadethanelerimizi 370 defa, park - meydan ve kamuya açık alanları 2 bin 440 defa, kamuya ait taşıtları Bin 748 defa dezenfeksiyon uygulamasında bulundular. Kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki ibadethanelerimizi, park ve meydanlarımızı da dezenfeksiyon ediyoruz. Cadde, meydan ve sokaklarımızı sabunlu suyla yıkıyoruz.” dedi.


Dezenfeksiyon çalışmalarının her gün devam ettiğini belirten Başkan Gümüş, “Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli bir konu. Vatandaşlarımızın salgından etkilenmeden atlatabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için birçok önlem aldık. Birlikte olursak bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu zorluğu da hep birlikte yeneceğiz. Erken aldığımız tedbirler sayesinde bu zor günleri geride bırakacağız. Çalışmalarımız devam edecek.” dedi.


Menteşe Belediyesi tarafından ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamında kentte 6.263 dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı