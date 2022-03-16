Menfaat yok emekleri çok! Bu doktorların hakkı ödenmez

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir köşesine giderek hiçbir menfaat beklemeden sağlık hizmeti sunan binlerce vatansever doktor ve sağlık personeli bulunmakta. Vatansever, yerli ve milli sağlık personellerine Türkiye büyük bir minnet duyuyor.

İşte o doktorlardan bazıları ve yaptığı hizmetmetler;

Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BİSEG) ile Nijer'e giden Türk doktorlar, 2 haftada 5 bin 500 kişiyi ücretsiz tedavi etti. BİSEG aracılığıyla Batı Afrika ülkesi Nijer'e giden, aralarında 10 doktorun yer aldığı 40 kişilik ekip, tıbbi destek sağladıkları bölge insanının çeşitli ihtiyaçlarını da karşıladı. Bölgede 14 gün kalan ekip, çeşitli branşlarda 550 ameliyat da dahil 5 bin 500 kişiyi ücretsiz tedavi edip ülkeye döndü.

"Dokunduğumuz herkes şüphesiz fayda görüyor"

Ekipte yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır sağlık hizmeti vermek amacıyla yurt dışında yürütülen faaliyetlere katıldığını söyledi.

Çad’a gitti ve 10 günde bin hasta muayene etti

Mazlum ve mağdur Afrikalıların umudu olan bir başka vatansever doktorlardan birisi ise Kulak Burun Uzmanı Dr. Bilgehan Güntekin. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bilgehan Güntekin, bir takvim yaprağında gördüğü ödüllü fotoğraftan etkilenerek dernek kurdu ve Afrika'ya gönüllü destek sağlamaya başladı. Güntekin yaptığı açıklamada “10 gün Çad’da hastaları muayene ettim. Oradaki insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. 10 günlük sürede yaklaşık bin hasta muayene ettim” dedi.

Türkiye’nin iyilik elini mazlumlara uzattı

Birçok Afrika ülkesine gönüllü sağlık hizmeti vermeye giden doktorlardan birisi de Kadın ve Doğum Uzmanı Doktor Gökçe Yılmaz oldu. Gökçe Yılmaz, Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İslam Kalkınma Bankası'nın (İKB) desteklediği gönüllü sağlık hizmetleriyle Afrika'da ihtiyaç sahiplerinin derdine deva olan isimlerden sadece bir tanesi.

Afrika'ya giden Türk doktorlar yorgunluktan bayılmıştı

Gönüllü olarak Afrika’ya giden Türk doktorlar, 33 derece sıcakta 18 saat süren ameliyatlara girmişlerdi. Aşırı yoğunluğa rağmen hastaların yardımına koşan vatansever doktorlar, günde 140 hasta bakmışlardı. O doktorlardan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Banu Çiftçi, sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafla ilgili, "En karizmatik fotoğrafım" demişti.

İsimsiz nice kahraman doktor mazlumların yanında yer aldı

Türkiye sevdalısı daha nice doktor, hiçbir menfaat ve çıkar beklemeden, hatta masrafları kendi cebinden karşılayarak mazlumların yanında yer aldı ve yer almaya devam ediyorlar.