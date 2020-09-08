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Aktüel Menemen'de tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Menemen'de tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 18:31:23 -
Menemen'de tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre Ulukent Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

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