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Gündem Menemen provokasyonunun 90. Yılı
Gündem

Menemen provokasyonunun 90. Yılı

Bugün, Serbest Fırka’nın kapatılması ve tek parti-tek ses yönetiminin pekişmesi amacıyla düzenlendiği ortaya çıkan Menemen provokasyonunun 90. yıldönümü.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:23:00 -
Menemen provokasyonunun 90. Yılı

 Haber Merkezi 

Menemen’de, herkesin tanıdığı sarhoş ve esrarkeşlerden Giritli Mehmet ve 5 arkadaşı, 23 Aralık 1930 Salı günü, sabah namazı öncesi camiyi basarak, kendi isteklerini gerçekleştirmek için cemaati sindirmeye kalkıştılar. Duruma el koymak üzere bir manga asker eşliğinde gelen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay olaya müdahale etti. Giritli çetesi, Kubilay’ı ve yanındaki 2 bekçiyi öldürdüler. Toplam 5 kişinin can verdiği kanlı hadise, dönemin CHP diktası tarafından “irticai kalkışma” olarak yaftalanarak Müslümanlara yönelik cadı avı başlatılmasına neden olmuştu.

34 masumu idam ettiler

Olayı büyük alim Şeyh Esad Erbilli Efendi’nin planladığı yalanı üretildi. 105 kişinin yargılandığı davada 34 kişi idam edilirken, 43 kişi ağır cezalara çarptırıldı. Hukuk skandallarının yaşandığı davada 96 yaşındaki Erbilli Efendi yaşlı olduğu gerekçesiyle idam edilmezken, yerine oğlu Mehmet Ali darağacında asıldı. Esat Erbilli ise sonrasında zehirlenerek şehit edildi. Cenaze namazına dahi izin verilmeyen Erbilli Efendi’nin mezar yeri saklı tutuldu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

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Yaticak yerin yok senin eyyy chp, ISLAM NURUNU TAMAMLAYCAKTIR, ne yapsanız boşşş Allahu ekber
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